Путин продает Трампу воздух, мол, он все порешает с Ираном. А Трамп должен все решить по Украине

Путин продает Трампу воздух, мол, он все порешает с Ираном. А Трамп должен все решить по Украине

Фото: из открытых источников

Абсолютная глупость. Ибо у Путина нет механизмов влияния, он блефует, а Дональд ест, потому что загнан в угол. И в этот момент кто-то говорит ему, что поможет с проблемой, за которую уже авансом просит рассчитаться. Схема действует.

Дальше осталось еще, чтобы Трамп пообещал Си – в случае нападения на Тайвань не приходить на помощь. И вот – круг замкнулся. И – встреча на троих в Шэньчжэне в ноябре. И сразу три "мюнхенских сговора" за одним столом. Без учета интересов Украины, Ирана и Тайваня. Реально?

Вот так выглядит идеальное видение Москвы.

Но я не очень верю, что в стратегических интересах Китая так сильно поднимать Россию. Ибо для него это в средней перспективе вырастить конкурента за влияние. Особенно на Европу.

Европу хотят получить (и доить) все трое. И вот вопрос, понимает ли это Ле Пен или какая-то недальновидная фрау из Германии, рассказывающая, как надо поддерживать отношения с Россией? У меня ощущение, что не очень.

Проблема Европы – не в нынешней организационной слабости. А в перспективе тотальной слабости. Когда к власти придут популисты, которые не будут готовы стрелять, зато будут проповедовать "заглядывание в глаза" Путину, Си или Трампу. Мы это проходили, знаем, чем заканчивается.

Но у нас сейчас нет другого выхода, как бить в колокол и будить Европу. Они – как мы в 2021 году. Мы тогда не прислушались к предупреждениям. Возможно, они все же окажутся умнее.