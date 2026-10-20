"Дай позвонить": в Харькове мужчина украл телефон у прохожего и похитил все деньги с его счета

Фото: Национальная полиция

В Харькове задержан 37-летний мужчина. Он попросил у прохожего телефон для звонка, но завершилось это воровством всех сохранений

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Мужчина попросил у прохожего телефон, чтобы совершить звонок. Однако он украл гаджет потерпевшего, а затем открыл банковское приложение, где был сохранен пароль, и получил доступ к чужому счету. Злоумышленник двумя транзакциями перевел средства – сначала 50 тысяч, а затем еще 30 тысяч гривен – на карточку другого человека. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 80 тысяч гривен.

Потерпевший заметил, что его деньги со счетов исчезли, только вечером. Пока злоумышленник задержан. Он получил подозрение. Известно, что раньше у него уже была проблема с законом. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.