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20 октября 2026, 18:45

В Черкасской области мужчина требовал $20 тысяч и угрожал расправой

20 октября 2026, 18:45
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Фото: полиция Черкасской области
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В Черкасской области правоохранители задержали 26-летнего жителя Умани, которого подозревают в вымогательстве 20 тысяч долларов. По данным следствия, мужчина требовал деньги по несуществующим долговым обязательствам, угрожал физической расправой и повреждением имущества

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

По версии следствия, мужчина в течение некоторого времени требовал у потерпевшего деньги, объясняя это необходимостью компенсировать расходы на содержание его семьи. Он регулярно звонил по телефону мужчине с угрозами, встречал его в городе и требовал передать средства.

Кроме того, фигурант неоднократно блокировал движение автомобилей пострадавшего и его сожительницы, заставляя их останавливаться посреди дороги.

Следователи задокументировали факты умышленного повреждения двух автомобилей потерпевшего, в том числе служебного. По данным правоохранителей, это произошло после отказа мужчины платить деньги.

26-летнего жителя Умани задержали следователи следственного управления ГУНП в Черкасской области совместно с сотрудниками УСБУ в Черкасской области при поддержке бойцов спецподразделения КОРД. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время передачи ему 20 тысяч долларов.

При процессуальном руководстве Черкасской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона мужчине сообщили о подозрении по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины - вымогательство, совершенное в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.

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деньги вымогательство Черкасская область угрозы
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