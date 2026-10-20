Как будут отключать свет 21 октября

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В Украине в среду, 21 октября, будут действовать графики ограничения электроэнергии. Причина – последствия российских атак

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

21 октября в части регионов Украины будут действовать следующие ограничения электроэнергии:

• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;



• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).

"Внимание! В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорят энергетики.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что только за одну ночь российские атаки повредили более 10 объектов энергетической инфраструктуры . По меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света.