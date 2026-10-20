В Хмельницкой области врачи продавали инвалидность

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В Хмельницкой области разоблачили злоумышленников, организовавших схему с фиктивной инвалидностью. Среди участников схемы были врачи

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Среди пяти злоумышленников находились трое врачей, входящих в состав военно-врачебной комиссии. 40-летний организатор искал "клиентов", желающих получить вторую группу инвалидности. Для этого он привлек медиков.

Врачи оформляли фиктивное стационарное лечение, придумывали диагнозы и готовили документы по установлению инвалидности. В дальнейшем их могли использовать для оформления ухода за близкими и незаконного выезда за границу.

В октябре организатор схемы был задержан после получения денег. Всем участникам схемы сообщили о подозрении.

Напомним, во Львовской области инспектор таможни организовал бизнес на "белых билетах" . Стоимость своих "услуг" он оценивал в 13 тысяч долларов.