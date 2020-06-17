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17 июня 2020, 11:32 7

СБУ на Одесчине разоблачила чиновников, которые присвоили выделенные на ремонт деньги

17 июня 2020, 11:32 7
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Служебные лица ранее уже фигурировали в нескольких уголовных производствах за масштабные злоупотребления
Фото: СБУ
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В Затоке на Одесщине СБУ разоблачила аферу должностных лиц поселкового совета, которые присвоили средства, выделенные на укрепление береговой линии.

Об этом информирует сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По версии следствия, должностные лица в 2019 году заключили с фирмой, которая принадлежит родственнице одного из них, договор на осуществление капитального ремонта защитного сооружения. Подписание контракта состоялось с грубыми нарушениями - без проекта и соответствующей технической документации.

Кроме того, подрядчик вообще не имел лицензии на осуществление такого вида работ.

Общая сумма договора составила почти 1,5 миллиона гривен. Большую половину из этих денег заговорщики присвоили через внесение в акты работ недостоверных сведений об их стоимости и объемов", - сообщили в службе.

Правоохранители провели 3 обыска по местам жительства фигурантов дела. Изъято отчетность, финансово-бухгалтерские документы и другие материалы, доказывающие незаконность сделки.

Сейчас главному инженеру по техническому надзору, бывшему временно исполняющему обязанности председателя поселкового совета и директору строительной компании объявлено о подозрения.

Напомним, в городе Коростень Житомирской области сотрудники СБУ провели обыски у местного жителя, который занимался скупкой и продажей незаконно добытого янтаря.

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