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20 октября 2026, 18:35

В Киеве дельцы торговали инвалидностью за доллары

20 октября 2026, 18:35
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Фото: прокуратура
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В Киеве правоохранители разоблачили дельцов, торговавших фейковой инвалидностью. За свои услуги они хотели получить 24 тысяч долларов

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

К одному из дельцов обратился житель Киева, который хотел трудоустроиться и получить бронирование от службы. Однако делец заверил его, что имеет лучшее предложение, а именно оформить фиктивные медицинские документы и установить группу инвалидности, что будет основанием для отсрочки от призыва во время мобилизации.

За 24 тысячи долларов злоумышленники обещали "клиенту" двухнедельное фиктивное стационарное лечение с последующим трехмесячным амбулаторным лечением, по результатам чего мужчине оформили бы группу инвалидности.

Одного из дельцов задержали после получения денег.

Напомним, во Львовской области инспектор таможни организовал бизнес на "белых билетах". Стоимость своих "услуг" он оценивал в 13 тысяч долларов.

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