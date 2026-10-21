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Во вторник, 20 октября, около 23:00 российские военные атаковали Кременчуг в Полтавской области

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

Россияне попали беспилотником в здание учебного заведения. Из-за удара вспыхнул пожар.

Предварительно, в результате атаки травмирован один человек.

На месте работают все экстренные службы. Информация о последствиях еще уточняется.

Напомним, в Винницкой области 20 октября в результате российской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания.