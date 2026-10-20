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20 октября 2026, 23:35

Певица Анна Тринчер неожиданно потеряла голос

20 октября 2026, 23:35
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Фото из открытых источников
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Певица Анна Тринчер серьезно заболела прямо перед концертом. В результате артистка потеряла голос

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Это произошло, когда певица выступала во Львове. По ее словам, ей заливали в голосовые связи адреналин, что позволило ей выступить. Однако когда действие препарата иссякло, оно не смогло допеть последние песни. Однако весь зал помог певице.

"Все получилось, но я очень волновалась, потому что для артиста это большая проблема, когда у тебя вокальные песни, концерт, а ты просто не можешь это делать из-за того, что у тебя нет сил в голосе", - говорит Анна Тринчер.

Она отметила, что адреналин не восстанавливает, а лишь скрывает симптомы и разрешает время петь. Однако она делала все осторожно и исключительно под наблюдением врачей.

"В моменте ты чувствуешь, что голос вернулся и здесь самое страшное - ты начинаешь петь в полную силу на больные связи, и это может привезти к плохому результату. Поэтому очень осторожно и под наблюдением врача", - говорит артистка.

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева отменяла выступления из-за кровоизлияния в голосовую связь. Врачи на 10 дней прописали артистке режим тишины. Только после этого она начала возвращаться к репетициям.

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