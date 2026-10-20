Бывшая спикера президента Зеленского и та самая девочка, которую он рвался защищать, оказалась отнюдь не беззащитной овцой

Бывшая спикера президента Зеленского и та самая девочка, которую он рвался защищать, оказалась отнюдь не беззащитной овцой

Юлия Мендель – полноценный инструмент, как загнать нас в стойло капитуляции, и это уже никто не скрывает.

Трамп рассказал, что взглянул на видео какой-то женщины. И она говорит: "Зеленский убивает наших мужчин. Наши мужчины гибнут. У наших мужчин нет ног. Они находятся в психбольницах… Она говорит об Украине. Она очень известна. Ее хотят посадить в тюрьму", — рассказал Трамп, однако не назвал фамилию этой женщины.

Судя по контексту, речь идет о бывшей пресс-секретари украинского президента скандальной Юлии Мендель. Это ее слова.

Собственно, совершенно не удивляет, почему Мендель последние месяцы бегала между Такером Карлсоном, тусовками AfD, какими-то подстилками украинских мошенников и нардепов с одними и теми же месседжами:

Надо перестать помогать деньгами украинским силам обороны,

Следует отменить санкции против РФ,

Что Украина сама препятствует завершению войны, отказываясь от якобы возможных договоренностей с Россией;

военная помощь Запада якобы является причиной продолжения войны;

западные государства и "лоббисты войны" заинтересованы в продолжении боевых действий;

вместо поддержки обороны Украины необходимо сделать ставку на переговоры и дипломатию без четкого акцента на условиях, которые Россия выдвигает Украине.

Ставку сделали на человека, немного побегавшего с Зеленским в статусе спикера, который якобы знает нутряк. А значит, может качать темы капитуляции.

Большое счастье, что реальный уровень медийного влияния Мендель на украинское общество где-то как у галош для огорода.

Второе, человек, несущий эту дичь, сознательно хочет получить либо пмж в США, либо пмж в Берлине. То есть цель – насрать Украине ради собственного хеппи-энда.

Это отдельный вопрос к Зеленскому, как он кадры подбирает. Давайте учтем тот факт, что к такой откровенной работе на врагов и склонению к капитуляции не приложились даже пресс-секретари Партии регионов и Дарка Чепак Януковича.