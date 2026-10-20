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20 октября 2026, 22:44

Избил и забрал два телефона: в Днепре задержали 23-летнего подозреваемого в разбое

20 октября 2026, 22:44
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Днепре 23-летний мужчина избил знакомого и забрал у него два мобильных телефона. Инцидент произошел 12 октября по улице Усть-Самарской в Самарском районе города. Полицейские разыскали подозреваемого, следователи сообщили ему о подозрении в разбое

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, между мужчинами возник словесный конфликт. Во время ссоры фигурант нанес знакомому многочисленные удары руками и ногами по всему телу. После этого, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, он забрал два мобильных телефона и скрылся.

Мужчину разыскали полицейские Днепровского районного управления полиции №2. Им оказался 23-летний местный житель.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой. Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что в Днепропетровской области в результате российских атак 20 октября погибли двое мужчин, еще семь человек получили ранения. В течение дня российские войска почти 70 раз атаковали четыре района области беспилотниками и артиллерией.

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