Правоохранители вскрыли схему в "Укрзализныце": закупили некачественных запчастей на 100 млн грн

Использование некачественной продукции могло создать угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок

Использование некачественной продукции могло создать угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок

Фото: СБУ

Оперативники СБУ установили, что сделку организовали представители коммерческих структур с помощью "поддержки" должностных лиц руководящего состава "Укрзализныци". Они наладили поставки запчастей и оборудования ненадлежащего качества.

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что некачественные запчасти были с явными признаками предыдущего использования. Часть запчастей, по версии следствия, изготовлена кустарным способом, часть - похищена из отечественных предприятий железнодорожной отрасли.

По заключению экспертов, эксплуатация такого оборудования привела бы к системному выходу из строя поездов, возникновения чрезвычайных происшествий и срывов перевозок.

Известно, что злоумышленники успели поставить "Укрзализныце" некачественной продукции на более чем 100 миллионов гривен.

Сейчас правоохранители проводят в 5 регионах Украины санкционированные обыски на структурных подразделениях АО "Укрзализныця" и в коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в АО "Укрзализныця" в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц предприятия при осуществлении закупок программного обеспечения электронного приобретения билетов сообщения "Киев-Борисполь", или так называемого "Бориспольского экспресса".

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила миллионные злоупотребления на "Львовской железной дороге".