Дизель бьет новые рекорды: что происходит с ценниками на АЗС
В Украине горючее продолжает расти в цене. Стало известно, какие сейчас цены на АЗС
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 20 октября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,59 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-95 – 89,85 гривны за литр (+0,06 гривны);
- бензин А-92 – 86,44 гривны за литр (+0,20);
- дизтопливо – 102,23 гривны за литр (+0,48 гривны);
- автогаз – 51,37 гривны за литр (+0,80 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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