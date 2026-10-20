Дизель бьет новые рекорды: что происходит с ценниками на АЗС

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В Украине горючее продолжает расти в цене. Стало известно, какие сейчас цены на АЗС

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 20 октября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 93,59 гривны за литр (без изменений);

бензин А-95 – 89,85 гривны за литр (+0,06 гривны);

бензин А-92 – 86,44 гривны за литр (+0,20);

дизтопливо – 102,23 гривны за литр (+0,48 гривны);

автогаз – 51,37 гривны за литр (+0,80 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.