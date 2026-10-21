Тезисно о переговорах в Осло

Тезисно о переговорах в Осло

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/

Возобновление переговоров – позитивная тенденция, особенно в нынешних условиях, когда есть очевидные проблемы в отношениях между США и Украиной.

Интересная деталь: вчера Трамп сказал, что Украине надо найти другого переговорщика, чем Зеленский. Но в переговорах участвует именно Зеленский. И это значит, что не всё так критично в отношениях с США.

Очень хорошо, что в переговорах было активное и широкое участие европейцев. Европа постепенно, но всё более активно включается в переговорный процесс. И это тоже позитивная тенденция.

Похоже (если обобщать отдельные комментарии участников переговоров), что предметом обсуждения был мирный план Виткоффа, который деликатно называют американо-европейским мирным планом, и о котором неделю назад написало издание The Washington Post, статья заместителя редактора издания Дэвида Игнатиуса.

О "мощных гарантиях безопасности на уровне 5-й статьи договора о НАТО". Я уже год задаю вопрос: а в чём именно (конкретно) будут эти "мощные гарантии безопасности"? Ответа до сих пор нет. Если это "на уровне 5-й статьи договора о НАТО", то каковы конкретные механизмы реализации? Как это будет работать? Без конкретных ответов на эти вопросы красивые слова о "мощных гарантиях безопасности" будут очередным Бла-Бла-Бла в стиле Будапештского меморандума. И если это ещё надо согласовывать с Кремлем, то очевидно, каким будет ответ.

Пока рано делать выводы. На данный момент я не ожидаю переговорного прорыва. Главная причина – отсутствие каких-либо признаков готовности Кремля к конструктивным переговорам о завершении российско-украинской войны. Путин хочет договариваться с Трампом (а не с Украиной и европейцами) и не о завершении войны против Украины. Вторая причина моего скепсиса – недоверие к Виткоффу как переговорщику.

Очередное продвижение идеи о встрече трёх лидеров (Трампа, Путина и Зеленского) выглядит как театр абсурду, особенно при нынешнем состоянии и настроениях Трампа.

Но возобновлять переговоры надо, даже если шансы на положительный результат мизерные.