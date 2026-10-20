Российская атака вызвала пожар в Винницкой области, пострадавших нет

Фото: ГСЧС

В Винницкой области 20 октября в результате российской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания. Пострадавших нет

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

"Сегодня российские войска в очередной раз атаковали область. В результате удара возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания", - сообщили в ГСЧС.

К ликвидации последствий атаки были привлечены 68 спасателей и 14 единиц техники.

Пиротехники ГСЧС также обследовали близлежащую территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, что в Бериславском районе Херсонской области 20 октября в результате атаки российского беспилотника на автомобиль пострадал мужчина.