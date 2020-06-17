На Черниговщине СБУ задержала бывшего военного за продажу 50 гранат

Злоумышленник хранил оружие в тайниках в лесополосе

Злоумышленник хранил оружие в тайниках в лесополосе

Фото: СБУ

В Черниговской области СБУ задержала бывшего военного, который пытался наладить продажу боевых грант представителям криминальных кругов региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, злоумышленник хранил оружие в специально оборудованных тайниках в лесополосе, а покупателей искал через личные связи.

В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленником 20 гранат Ф-1. Сотрудники СБУ задержали фигуранта при попытке сбыта еще 50 боевых гранат", - говорится в сообщении.

Изъятые гранаты направлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело. Также проверяют происхождение изъятого оружия, в том числе из района проведения ООС.

Напомним, правоохранители вскрыли схему в "Укрзализныце": закупили некачественных запчастей на 100 млн грн.