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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июня 2020, 13:42 8

На Черниговщине СБУ задержала бывшего военного за продажу 50 гранат

17 июня 2020, 13:42 8
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Злоумышленник хранил оружие в тайниках в лесополосе
Злоумышленник хранил оружие в тайниках в лесополосе
Фото: СБУ
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В Черниговской области СБУ задержала бывшего военного, который пытался наладить продажу боевых грант представителям криминальных кругов региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, злоумышленник хранил оружие в специально оборудованных тайниках в лесополосе, а покупателей искал через личные связи.

В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленником 20 гранат Ф-1. Сотрудники СБУ задержали фигуранта при попытке сбыта еще 50 боевых гранат", - говорится в сообщении.

Изъятые гранаты направлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело. Также проверяют происхождение изъятого оружия, в том числе из района проведения ООС.

Напомним, правоохранители вскрыли схему в "Укрзализныце": закупили некачественных запчастей на 100 млн грн.

СБУ Черниговская область продажа Боеприпасы
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