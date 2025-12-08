08:23  08 декабря
В Киевской области мать подожгла родного сына: суд объявил приговор
08:14  08 декабря
В Винницкой области столкнулись два автомобиля: один из водителей погиб
07:44  08 декабря
Взрыв газа в квартире в Одесской области: пострадали мужчина и женщина
08 декабря 2025, 09:10

На Харьковщине за сутки в результате обстрелов погибли 5 человек, еще 11 ранены

08 декабря 2025, 09:10
Фото: Харьковская ОВА
За прошедшие сутки вражеские удары получили 10 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов 5 человек погибли, 11 пострадали

Об этом сообщает "Думка" со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, передает RegioNews.

По его словам, в Старом Салтове погибли двое мужчин в возрасте 49 и 66 лет. Травмы получили восемь мужчин: 37, 38, 39 (двое), 41, 43, 47 и 48 лет.

В поселке Боровая пострадал мужчина 68 лет. В Верхней Самаре (Близнецовская община) ранения получила 67-летняя женщина. В Подолах (Куриловское общество) погибла 70-летняя женщина, а также пострадала женщина в возрасте 68 лет. В Купянске-Узловом (Купьянская община) были обнаружены погибшие: 68-летняя женщина и мужчина в возрасте 69 лет.

Кроме этого, медицинскую помощь оказали 27-летнему мужчине, пострадавшему из-за взрыва неизвестного предмета в лесу возле села Боголюбовка (Куньевская община).

Враг нанес удары по региону разными видами вооружения:

  • одна ракета (тип выясняется);
  • семь ракет из системы РСЗО;
  • одна управляемая авиационная бомба (КАБ);
  • два беспилотника типа "Герань-2";
  • один беспилотник типа "Ланцет";
  • три FPV-дроны;
  • пять беспилотников (тип уточняется)

Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура:

  • Богодуховский район: многоквартирный дом в селе Ивашки.
  • Купянский район: автомобиль в селе Ивановка.
  • Лозовский район: частный дом в Верхней Самаре.
  • Чугуевский район: гражданское предприятие в Коробочкино.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Днепру, Никопольщине, Криворожскому и Павлоградскому районам.

Кроме того, оккупанты нанесли 615 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. Из-за вражеских ударов по Запорожскому и Пологовскому районам получили ранения шесть человек.

07 августа 2025
