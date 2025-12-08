На Харьковщине за сутки в результате обстрелов погибли 5 человек, еще 11 ранены

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки вражеские удары получили 10 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов 5 человек погибли, 11 пострадали

Об этом сообщает "Думка" со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, передает RegioNews.

По его словам, в Старом Салтове погибли двое мужчин в возрасте 49 и 66 лет. Травмы получили восемь мужчин: 37, 38, 39 (двое), 41, 43, 47 и 48 лет.

В поселке Боровая пострадал мужчина 68 лет. В Верхней Самаре (Близнецовская община) ранения получила 67-летняя женщина. В Подолах (Куриловское общество) погибла 70-летняя женщина, а также пострадала женщина в возрасте 68 лет. В Купянске-Узловом (Купьянская община) были обнаружены погибшие: 68-летняя женщина и мужчина в возрасте 69 лет.

Кроме этого, медицинскую помощь оказали 27-летнему мужчине, пострадавшему из-за взрыва неизвестного предмета в лесу возле села Боголюбовка (Куньевская община).

Враг нанес удары по региону разными видами вооружения:

одна ракета (тип выясняется);

семь ракет из системы РСЗО;

одна управляемая авиационная бомба (КАБ);

два беспилотника типа "Герань-2";

один беспилотник типа "Ланцет";

три FPV-дроны;

пять беспилотников (тип уточняется)

Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура:

Богодуховский район: многоквартирный дом в селе Ивашки.

Купянский район: автомобиль в селе Ивановка.

Лозовский район: частный дом в Верхней Самаре.

Чугуевский район: гражданское предприятие в Коробочкино.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Днепру, Никопольщине, Криворожскому и Павлоградскому районам.

Кроме того, оккупанты нанесли 615 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. Из-за вражеских ударов по Запорожскому и Пологовскому районам получили ранения шесть человек.