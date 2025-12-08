08:23  08 грудня
08 грудня 2025, 09:10

На Харківщині за добу внаслідок обстрілів загинули 5 людей, ще 11 поранено

08 грудня 2025, 09:10
Фото: Харківська ОВА
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 5 людей загинули, 11 постраждали

Про це інформує "Думка" із посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, передає RegioNews.

За його словами, у Старому Салтові загинули двоє чоловіків віком 49 та 66 років. Травми отримали восьмеро чоловіків: 37, 38, 39 (двоє), 41, 43, 47 та 48 років.

У селищі Борова постраждав чоловік 68 років. У Верхній Самарі (Близнюківська громада) поранення отримала 67-річна жінка. У Подолах (Курилівська громада) загинула 70-річна жінка, а також постраждала жінка віком 68 років. У Куп'янську-Вузловому (Куп’янська громада) було виявлено загиблих: 68-річну жінку та чоловіка віком 69 років.

Окрім цього, медичну допомогу надали 27-річному чоловікові, який постраждав через вибух невідомого предмета в лісі біля села Боголюбівка (Куньєвська громада).

Ворог завдав ударів по регіону різними видами озброєння:

  • одна ракета (тип з'ясовується);
  • сім ракет із системи РСЗВ;
  • одна керована авіаційна бомба (КАБ);
  • два безпілотники типу "Герань-2";
  • один безпілотник типу "Ланцет";
  • три FPV-дрони;
  • п'ять безпілотників (тип уточнюється).

Пошкоджено й зруйновано цивільну інфраструктуру:

  • Богодухівський район: багатоквартирний будинок у селі Івашки.
  • Куп'янський район: автомобіль у селі Іванівка.
  • Лозівський район: приватний будинок у Верхній Самарі.
  • Чугуївський район: цивільне підприємство в Коробочкиному.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали ударів по Дніпру, Нікопольщині, Криворізькому та Павлоградському районах.

Окрім того, окупанти завдали 615 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Через ворожі удари по Запорізькому та Пологівському районах дістали поранення шестеро людей.

