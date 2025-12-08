12:11  08 декабря
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
08 декабря 2025, 12:59

У нас сознательный выбор долгой войны ради сохранения правящей касты

08 декабря 2025, 12:59
Читайте також українською мовою
В Америке обнародована обновленная Стратегия Нацбезопасности. А что у нас?
Читайте також
українською мовою

Черным магам на Банковой надо не куклами вуду играть, а вчитываться в драфт будущего мира, в котором:

1. Первое место в списке угроз и вызовов – Китай. Этим все сказано. Для США наша война на другом континенте – это война на другом континенте, в которой Америка заранее выиграла, имея на руках редкоземельное соглашение с жертвой.

2. Россия определена как угроза евроатлантическому порядку, но не Украине. Америка все, что планирует делать с Россией, – (цитата) "ограничивать, сдерживать, лишать инструментов влияния".

3. Национальной идеей Америки сформулирован "Свой интерес превыше всего". Национальный эгоизм вместо "общих ценностей". Прагматика вместо романтики. Четко и ясно.

А что у нас?

А у нас по Китаю никакой стратегии. А у нас нулевая субъектность и полная зависимость от третьих решений третьих сторон. А у нас сознательный выбор долгой войны ради сохранения правящей касты. А у нас все ожидают фамилию нового ермака вместо восстановить функциональность Парламента и Правительства в рамках парламентско-президентской республики. А у нас дальше бетонируется модель единоличного узурпатоправления. А у нас готовы винить Трампа и Европу во всех провалах, потому что трогать зеленую силовую вертикаль и страшно, и невозможно. А у нас всем заправляет неорганизованный, хаотический, зависимый от эмоций и куража человек без образования и политического мышления. А у нас 28 сделок безопасности и страна над пропастью.

