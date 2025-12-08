Фото: ОВА

В течение суток российские оккупанты нанесли 615 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Войска РФ совершили 27 авиационных ударов по Умовке, Орехову, Гуляйполю, Зализничному, Терноватому, Новоандреевке и Риздвянке.

346 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Кушугум, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Зеленое, Сладкое.

6 обстрелов из РСЗО враг нанес по территории Разумовки, Гуляйполя, Варваровки и Зеленого.

236 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Степного, Орехова, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Варваровки, Зеленого и Сладкого.

Из-за вражеских ударов по Запорожскому и Пологовскому районам получили ранения шесть человек.

В полицию поступило 27 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 8 декабря в городе Ахтырка Сумской области российские войска нанесли удар беспилотником по девятиэтажному жилому дому. В результате атаки в квартирах со второго по пятый этаж вспыхнул пожар.