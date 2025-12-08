Запорожская область под ударами авиабомб и РСЗО: есть повреждения, шестеро раненых
В течение суток российские оккупанты нанесли 615 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Войска РФ совершили 27 авиационных ударов по Умовке, Орехову, Гуляйполю, Зализничному, Терноватому, Новоандреевке и Риздвянке.
- 346 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Кушугум, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Зеленое, Сладкое.
- 6 обстрелов из РСЗО враг нанес по территории Разумовки, Гуляйполя, Варваровки и Зеленого.
- 236 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Степного, Орехова, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Варваровки, Зеленого и Сладкого.
Из-за вражеских ударов по Запорожскому и Пологовскому районам получили ранения шесть человек.
В полицию поступило 27 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 8 декабря в городе Ахтырка Сумской области российские войска нанесли удар беспилотником по девятиэтажному жилому дому. В результате атаки в квартирах со второго по пятый этаж вспыхнул пожар.
