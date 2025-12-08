В Чернигове возле дома взорвался вражеский дрон: двое пострадавших

Фото: Черниговская ГВА

В Чернигове у многоэтажного дома взорвался вражеский БпЛА. Взрывная волна повредила окна и двери, а также автомобили поблизости

Об этом сообщил начальник ГВА Дмитрий Брижинский, передает RegioNews.

По его словам, два человека получили ушибы. Им надают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия возник пожар газопровода.

Аварийные и спасательные службы работают над ликвидацией последствий.

Напомним, в ночь на 8 декабря в городе Ахтырка Сумской области российские войска нанесли удар беспилотником по девятиэтажному жилому дому. В результате атаки в квартирах со второго по пятый этаж вспыхнул пожар.