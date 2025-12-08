В Чернигове возле дома взорвался вражеский дрон: двое пострадавших
В Чернигове у многоэтажного дома взорвался вражеский БпЛА. Взрывная волна повредила окна и двери, а также автомобили поблизости
Об этом сообщил начальник ГВА Дмитрий Брижинский, передает RegioNews.
По его словам, два человека получили ушибы. Им надают необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия возник пожар газопровода.
Аварийные и спасательные службы работают над ликвидацией последствий.
Напомним, в ночь на 8 декабря в городе Ахтырка Сумской области российские войска нанесли удар беспилотником по девятиэтажному жилому дому. В результате атаки в квартирах со второго по пятый этаж вспыхнул пожар.
Россияне атаковали Запорожскую область: ранен полицейскийВсе новости »
07 декабря 2025, 15:55Российские оккупанты почти полностью уничтожили Херсонскую ТЭЦ
06 декабря 2025, 18:56Россияне полностью уничтожили железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области
06 декабря 2025, 10:46
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В оккупированном Энергодаре украинские партизаны напомнили россиянам о сопротивлении
08 декабря 2025, 11:55Разочарование Трампа – это всегда о нем самом
08 декабря 2025, 11:42В ГСЧС рассказали, сколько взрывоопасных предметов оставила после себя РФ
08 декабря 2025, 11:38Смертельное ДТП в Киеве: женщина попала под колеса грузовика
08 декабря 2025, 11:20Российский удар по Ахтырке: продолжаются аварийные работы
08 декабря 2025, 11:13На Прикарпатье во время конфликта 36-летний мужчина смертельно избил односельчанина
08 декабря 2025, 11:11В Николаевской области российская информаторша расставляла "видеоловушки" для слежки за ВСУ
08 декабря 2025, 10:56Из-за ударов РФ по энергообъектам есть обесточивание в 5 областях – Минэнерго
08 декабря 2025, 10:47Умеров получил от США данные о переговорах с Россией и передаст их Зеленскому
08 декабря 2025, 10:40В Киеве на кольцевой столкнулись три авто: спасатели деблокировали водителя из легковушки
08 декабря 2025, 10:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все блоги »