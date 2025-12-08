08:23  08 декабря
В Киевской области мать подожгла родного сына: суд объявил приговор
В Винницкой области столкнулись два автомобиля: один из водителей погиб
Взрыв газа в квартире в Одесской области: пострадали мужчина и женщина
08 декабря 2025, 07:57

Атаки россиян на Днепропетровщину: разрушена инфраструктура, есть погибший и раненые

08 декабря 2025, 07:57
Фото: ОВА
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Днепру, Никопольщине, Криворожскому и Павлоградскому районам

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Поздним вечером россияне направили FPV-дроны на Зеленодольскую и Грушевскую громады Криворожья. В последней тяжелые травмы получил 51-летний мужчина – врачам не удалось его спасти.

В районе повреждены сельскохозяйственное предприятие, частный дом, газопровод. Горел дом на колесах.

По Межирицкой громаде Павлоградского района россияне ударили БпЛА. Пострадали четыре человека, среди которых 14-летний мальчик. Состояние пострадавшей 41-летней женщины медики оценивают как тяжелое.

В результате атак загорелся дом местных, еще два разбиты. Повреждены хозяйственная постройка и машина.

С артиллерии и FPV-дронами враг целил по райцентру, Покровской, Красногригоровской и Марганецкой громадах Никопольщины. Пострадала 13-летняя девочка. Побиты две пятиэтажки, школа искусств, авто.

Беспилотником агрессор ударил по Днепру. Огнем охватило админздание. Задело три многоквартирных дома, авто.

Чиновник отметил, что украинские защитники ночью уничтожили над областью восемь вражеских беспилотников.

Напомним, в течение суток российские оккупанты нанесли 615 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. Из-за вражеских ударов по Запорожскому и Пологовскому районам получили ранения шесть человек.

