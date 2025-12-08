Падение дрона возле многоэтажки в Чернигове: количество пострадавших выросло
Ночью 8 декабря враг еще раз атаковал мирное население Чернигова. Оккупанты ударили по жилому району в центре города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбы полиции и ГСЧС.
В результате падения БПЛА поврежден многоквартирный дом и три легковушки. В здании разрушены оконные конструкции и газопровод. Спасатели ликвидировали возгорание газа.
Также в результате взрыва поврежден детский сад, магазины и учреждения.
На месте работают следователи, патрульные полицейские, криминалисты, взрывотехники, полицейские офицеры громады, спасатели ГСЧС и экстренные службы.
Развернут мобильный пункт, где полицейские принимают заявления от потерпевших относительно поврежденного имущества и граждане получают психологическую помощь от специалистов ГСЧС. Совершается поквартирный обход пострадавшего дома.
Напомним, ранее сообщалось о двух пострадавших в Чернигове.