Фото: ГСЧС

Ночью 8 декабря враг еще раз атаковал мирное население Чернигова. Оккупанты ударили по жилому району в центре города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбы полиции и ГСЧС.

В результате падения БПЛА поврежден многоквартирный дом и три легковушки. В здании разрушены оконные конструкции и газопровод. Спасатели ликвидировали возгорание газа.

Также в результате взрыва поврежден детский сад, магазины и учреждения.

На месте работают следователи, патрульные полицейские, криминалисты, взрывотехники, полицейские офицеры громады, спасатели ГСЧС и экстренные службы.

Развернут мобильный пункт, где полицейские принимают заявления от потерпевших относительно поврежденного имущества и граждане получают психологическую помощь от специалистов ГСЧС. Совершается поквартирный обход пострадавшего дома.

Напомним, ранее сообщалось о двух пострадавших в Чернигове.