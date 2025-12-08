17:22  08 декабря
08 декабря 2025, 12:55

На Запорожье раздались взрывы: россияне ударили по промышленной инфраструктуре

08 декабря 2025, 12:55
Иллюстративное фото: из открытых источников
В понедельник, 8 декабря, около 12:40 российские военные нанесли удары по Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

    Один из ударов пришелся по промышленной инфраструктуре Запорожья. Предварительно, один человек получил ранения.

    Второй удар враг нанес по одному из населенных пунктов области. Есть информация о двух травмированных.

    Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 615 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. Из-за вражеских ударов по Запорожскому и Пологовскому районам получили ранения шесть человек.

