Стефанчук подписал госбюджет-2026: документ передали Зеленскому
Председатель ВР Руслан Стефанчук подписал принятый парламентом законопроект №14000 "О Государственном бюджете Украины на 2026 год"
Как сообщает "Интерфакс-Украина", соответствующая отметка появилась в карточке документа на сайте парламента, передает RegioNews.
Сейчас бюджет передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Основные показатели бюджета-2026
Оборона: 100% собственных доходов государства направляются на Силы Обороны. В 2026 году расходы на армию составят 2,8 трлн грн – почти 60% всех расходов.
Образование: 273,9 млрд. грн. (+75 млрд. к 2025 году). В частности, 195,3 млрд. грн. пойдут на повышение зарплат педагогических и научно-педагогических работников на 30% с 1 января 2026 года, а также на введение новой системы оплаты труда с сентября 2026-го.
Здравоохранение: 258,6 млрд. грн. (+38,8 млрд. к 2025 году).
Поддержка ВПЛ: 72,6 млрд грн.
Ветеранская политика: 18,9 млрд грн (+6,3 млрд).
Социальная поддержка: 468,5 млрд. грн. (+47,6 млрд.).
Экономические программы . В бюджете заложены средства на программы:
- "5-7-9%",
- развитие индустриальных парков,
- компенсацию украинской техники,
- грантовые программы для бизнеса,
- жилье для украинцев за "еселей".
Поддержка регионов
На региональные нужды, включая прифронтовые, предусмотрено 293 млрд грн – на оплату труда педагогов, финансирование местных бюджетов, школьное питание, образование, медицину и компенсацию разницы в тарифах.
Макроэкономические прогнозы на 2026 год
- ВВП: 10,31 трлн грн (рост)
- Средняя зарплата: около 30 тыс. грн.
- Доходы бюджета: 2,92 трлн грн (+446,8 млрд к 2025 году)
- Расходы: 4,83 трлн грн (+134,5 млрд)
Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2026 год . За документ проголосовали 257 народных депутатов.
