Стефанчук подписал госбюджет-2026: документ передали Зеленскому

Фото: УП

Председатель ВР Руслан Стефанчук подписал принятый парламентом законопроект №14000 "О Государственном бюджете Украины на 2026 год"

Как сообщает "Интерфакс-Украина", соответствующая отметка появилась в карточке документа на сайте парламента, передает RegioNews.

Сейчас бюджет передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Основные показатели бюджета-2026

Оборона: 100% собственных доходов государства направляются на Силы Обороны. В 2026 году расходы на армию составят 2,8 трлн грн – почти 60% всех расходов.

Образование: 273,9 млрд. грн. (+75 млрд. к 2025 году). В частности, 195,3 млрд. грн. пойдут на повышение зарплат педагогических и научно-педагогических работников на 30% с 1 января 2026 года, а также на введение новой системы оплаты труда с сентября 2026-го.

Здравоохранение: 258,6 млрд. грн. (+38,8 млрд. к 2025 году).

Поддержка ВПЛ: 72,6 млрд грн.

Ветеранская политика: 18,9 млрд грн (+6,3 млрд).

Социальная поддержка: 468,5 млрд. грн. (+47,6 млрд.).

Экономические программы . В бюджете заложены средства на программы:

"5-7-9%",

развитие индустриальных парков,

компенсацию украинской техники,

грантовые программы для бизнеса,

жилье для украинцев за "еселей".

Поддержка регионов

На региональные нужды, включая прифронтовые, предусмотрено 293 млрд грн – на оплату труда педагогов, финансирование местных бюджетов, школьное питание, образование, медицину и компенсацию разницы в тарифах.

Макроэкономические прогнозы на 2026 год

ВВП: 10,31 трлн грн (рост)

Средняя зарплата: около 30 тыс. грн.

Доходы бюджета: 2,92 трлн грн (+446,8 млрд к 2025 году)

Расходы: 4,83 трлн грн (+134,5 млрд)

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2026 год . За документ проголосовали 257 народных депутатов.

