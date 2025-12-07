Фото: Нацполиция

Авария произошла вечером в Харькове. 40-летний местный житель погиб на месте

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Предварительно, 20-летний водитель BMW ехал по Аэрокосмическому проспекту в направлении улицы Зерновой. Он сбил мужчину, переходившего дорогу. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. К сожалению, от полученных трав 40-летний потерпевший погиб на месте.

"Следователем открыто уголовное производство ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства ДТП", - сообщили в полиции.

