Подарок в стиле Клопотенко: известный ресторатор принес любимой на Николая рыбу

Фото из открытых источников

Ресторатор Евгений Клопотенко часто удивляет креатив. В этот раз он оригинально подошел к подарку на Николая

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegoNews.

Евгений Клопотенко рассказал об очень странном подарке, который он сделал своей девушке Екатерине на Святого Николая. Оказывается, ресторатор разбудил ее словами:

"Святой Николай приходил. А что он принес, Екатерина? Он принес сюрстреминг. Просыпайся."

Что же такое сюрстреминг? Это традиционное шведское блюдо. Это селедка с сильным и резким запахом.

Напомним, ранее известный ресторатор говорил, что не видит в своей будущей свадьбе. Однако после начала отношений в одном из интервью он отметил, что его мнение изменилось . Теперь Евгений Клопотенко предполагает, что когда-нибудь он все же может жениться.