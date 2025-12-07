19:30  07 декабря
Звезда Холостяка София Шамия рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы быть с ней
18:55  07 декабря
Вылез на вагон электрички: в Киеве погиб подросток
18:30  07 декабря
Цены на тепличные огурцы в Украине растут: что будет дальше
UA | RU
UA | RU
07 декабря 2025, 21:40

Подарок в стиле Клопотенко: известный ресторатор принес любимой на Николая рыбу

07 декабря 2025, 21:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ресторатор Евгений Клопотенко часто удивляет креатив. В этот раз он оригинально подошел к подарку на Николая

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegoNews.

Евгений Клопотенко рассказал об очень странном подарке, который он сделал своей девушке Екатерине на Святого Николая. Оказывается, ресторатор разбудил ее словами:

"Святой Николай приходил. А что он принес, Екатерина? Он принес сюрстреминг. Просыпайся."

Что же такое сюрстреминг? Это традиционное шведское блюдо. Это селедка с сильным и резким запахом.

Напомним, ранее известный ресторатор говорил, что не видит в своей будущей свадьбе. Однако после начала отношений в одном из интервью он отметил, что его мнение изменилось . Теперь Евгений Клопотенко предполагает, что когда-нибудь он все же может жениться.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Ведущая Леся Никитюк переехала из Киева: она призналась, почему приняла такое решение
07 декабря 2025, 20:30
Звезда Холостяка София Шамия рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы быть с ней
07 декабря 2025, 19:30
Фронтмен группы ADAM ушел из жизни после продолжительной болезни
07 декабря 2025, 14:30
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Ведущая Леся Никитюк призналась, почему она не пустила своего возлюбленного на роды
07 декабря 2025, 22:15
Во Львовской области две женщины попали под колеса
07 декабря 2025, 21:15
В Харьковской области мужчина взорвался на взрывчатке
07 декабря 2025, 20:55
Ведущая Леся Никитюк переехала из Киева: она призналась, почему приняла такое решение
07 декабря 2025, 20:30
В Ивано-Франковске женщина с ножом напала на прохожих
07 декабря 2025, 20:15
Звезда Холостяка София Шамия рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы быть с ней
07 декабря 2025, 19:30
Вылез на вагон электрички: в Киеве погиб подросток
07 декабря 2025, 18:55
Цены на тепличные огурцы в Украине растут: что будет дальше
07 декабря 2025, 18:30
Житель Черновцов попался на границе с "яблоками" на миллион
07 декабря 2025, 18:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Алина Михайлова
Все блоги »