19:30  07 декабря
07 декабря 2025, 18:30

Цены на тепличные огурцы в Украине растут: что будет дальше

07 декабря 2025, 18:30
Иллюстративное фото
На рынке фиксируют сокращение предложения. При этом спрос все еще велик

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По состоянию на 5 декабря, цены на тепличные огурцы в Украине продолжают постепенно расти. Сейчас это около 100–130 гривен за килограмм. Это на 10% больше недели раньше.

"Участники рынка констатируют, что сейчас большинство крупных тепличных комбинатов Украины уже заявили о фактическом завершении сезона реализации огурца очередного оборота. На данный момент продажи ведут лишь единичные компании, которые из-за высоких затрат на производство могут предложить лишь несущественные объемы овощей на внутренний рынок, причем по ценам, которые никак не могут .

При этом ключевые игроки рынка прогнозируют, что стоимость огурцов будет сохраняться и дальше.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысяч тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).

