19:30  07 декабря
Звезда Холостяка София Шамия рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы быть с ней
18:55  07 декабря
Вылез на вагон электрички: в Киеве погиб подросток
18:30  07 декабря
Цены на тепличные огурцы в Украине растут: что будет дальше
UA | RU
UA | RU
07 декабря 2025, 21:15

Во Львовской области две женщины попали под колеса

07 декабря 2025, 21:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области за один день произошло сразу несколько ДТП. Двух женщин сбили автомобили

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Первая авария произошла около 17:20 в одном из сел Шептицкого района. Предварительно 63-летний водитель Toyota Corollа сбил 46-летнюю женщину. Ее госпитализировали с травмами.

В тот же день на улице Грушевского в Дрогобыче 26-летний водитель Chevrolet Bolt наехал на 73-летнюю местную жительницу. Она переходила проезжую часть пешеходным переходом. Ее госпитализировали с травмами.

"По фактам следователи территориальных подразделений полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", - сообщила полиция.

Напомним, ранее в Житомире произошла смертельная авария с участием Mercedes-Benz. Смерть пешехода, внезапно оказавшегося на проезжей части, вызвала волну вопросов об обстоятельствах ДТП.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Львовская область
В Харькове BMW насмерть сбил мужчину
07 декабря 2025, 17:40
Смертельное ДТП в Запорожье: авто сокрушило от столкновения с электроопорой
07 декабря 2025, 14:10
Смертельное ДТП в Полтавской области: водитель был пьян, пассажир погиб
07 декабря 2025, 11:25
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Ведущая Леся Никитюк призналась, почему она не пустила своего возлюбленного на роды
07 декабря 2025, 22:15
Подарок в стиле Клопотенко: известный ресторатор принес любимой на Николая рыбу
07 декабря 2025, 21:40
В Харьковской области мужчина взорвался на взрывчатке
07 декабря 2025, 20:55
Ведущая Леся Никитюк переехала из Киева: она призналась, почему приняла такое решение
07 декабря 2025, 20:30
В Ивано-Франковске женщина с ножом напала на прохожих
07 декабря 2025, 20:15
Звезда Холостяка София Шамия рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы быть с ней
07 декабря 2025, 19:30
Вылез на вагон электрички: в Киеве погиб подросток
07 декабря 2025, 18:55
Цены на тепличные огурцы в Украине растут: что будет дальше
07 декабря 2025, 18:30
Житель Черновцов попался на границе с "яблоками" на миллион
07 декабря 2025, 18:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Алина Михайлова
Все блоги »