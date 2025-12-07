Фото: Нацполиция

Во Львовской области за один день произошло сразу несколько ДТП. Двух женщин сбили автомобили

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Первая авария произошла около 17:20 в одном из сел Шептицкого района. Предварительно 63-летний водитель Toyota Corollа сбил 46-летнюю женщину. Ее госпитализировали с травмами.

В тот же день на улице Грушевского в Дрогобыче 26-летний водитель Chevrolet Bolt наехал на 73-летнюю местную жительницу. Она переходила проезжую часть пешеходным переходом. Ее госпитализировали с травмами.

"По фактам следователи территориальных подразделений полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", - сообщила полиция.

