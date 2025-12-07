Во Львовской области две женщины попали под колеса
Во Львовской области за один день произошло сразу несколько ДТП. Двух женщин сбили автомобили
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
Первая авария произошла около 17:20 в одном из сел Шептицкого района. Предварительно 63-летний водитель Toyota Corollа сбил 46-летнюю женщину. Ее госпитализировали с травмами.
В тот же день на улице Грушевского в Дрогобыче 26-летний водитель Chevrolet Bolt наехал на 73-летнюю местную жительницу. Она переходила проезжую часть пешеходным переходом. Ее госпитализировали с травмами.
"По фактам следователи территориальных подразделений полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", - сообщила полиция.
Напомним, ранее в Житомире произошла смертельная авария с участием Mercedes-Benz. Смерть пешехода, внезапно оказавшегося на проезжей части, вызвала волну вопросов об обстоятельствах ДТП.