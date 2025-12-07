19:30  07 декабря
07 декабря 2025, 22:15

Ведущая Леся Никитюк призналась, почему она не пустила своего возлюбленного на роды

07 декабря 2025, 22:15
Летом Леся Никитюк впервые стала мамой. Как оказалось, своего любимого Дмитрия она на роды не пустила

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам ведущей, ее любимый Дмитрий хотел присутствовать во время рождения сына. Однако она призналась, что в родзал его не пустили. Оказалось, что именно Леся отказала ему в этом.

"Мой хотел, я не пустила. Я против такого. Мне кажется, что это таинство", – говорит ведущая.

При этом Леся Никитюк отметила, что это исключительно ее выбор, и женщины могут выбирать по-разному. Среди ее знакомых были пары, выбиравшие именно партнерские роды. По мнению ведущей, главное, чтобы женщине было комфортно.

Напомним, что 20 июня Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Также Леся рассказывала, покупает ли сыну дорогие вещи.

04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
