Летом Леся Никитюк впервые стала мамой. Как оказалось, своего любимого Дмитрия она на роды не пустила

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам ведущей, ее любимый Дмитрий хотел присутствовать во время рождения сына. Однако она призналась, что в родзал его не пустили. Оказалось, что именно Леся отказала ему в этом.

"Мой хотел, я не пустила. Я против такого. Мне кажется, что это таинство", – говорит ведущая.

При этом Леся Никитюк отметила, что это исключительно ее выбор, и женщины могут выбирать по-разному. Среди ее знакомых были пары, выбиравшие именно партнерские роды. По мнению ведущей, главное, чтобы женщине было комфортно.

Напомним, что 20 июня Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Также Леся рассказывала, покупает ли сыну дорогие вещи.