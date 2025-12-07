Смертельное ДТП в Полтавской области: водитель был пьян, пассажир погиб
Авария произошла 6 декабря около 22:45 на проспекте Леси Украинки в Кременчуге К сожалению, пассажир не выжил
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно 37-летний водитель Mitsubishi был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и выехал на встречную обочину, где столкнулся с Mercedes. От удара авто отбросило на электроопору.
От полученных травм 38-летний пассажир Mitsubishi скончался в больнице. Правоохранители возбудили уголовное производство. Водитель задержан.
