Фото: Нацполиция

Авария произошла 6 декабря около 22:45 на проспекте Леси Украинки в Кременчуге К сожалению, пассажир не выжил

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно 37-летний водитель Mitsubishi был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и выехал на встречную обочину, где столкнулся с Mercedes. От удара авто отбросило на электроопору.

От полученных травм 38-летний пассажир Mitsubishi скончался в больнице. Правоохранители возбудили уголовное производство. Водитель задержан.

