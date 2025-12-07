Ведущая Леся Никитюк переехала из Киева: она призналась, почему приняла такое решение

Фото из открытых источников

Ведущая Леся Никитюк находится дома, в Хмельницком. Она честно рассказала, почему не считает столицу лучшим местом для жизни с маленьким ребёнком

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Сейчас Леся Никитюк является молодой матерью. По ее словам, Киев программ в битве "лучшее место" для жизни с ребенком. Леся убеждена, что маленький город удобнее. В частности, потому, что в столице пол дня можно провести в машине.

"За пол дня и себя в порядок приведешь, и ребенка куда-нибудь заведешь, и погулять, и кучу дел сделать параллельно", - говорит ведущая.

Напомним, что 20 июня Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Впоследствии на одном из выпусков Кто сверху ведущая рассказала, что они с Дмитрием познакомились онлайн.