07 декабря 2025, 20:30

Ведущая Леся Никитюк переехала из Киева: она призналась, почему приняла такое решение

07 декабря 2025, 20:30
Фото из открытых источников
Ведущая Леся Никитюк находится дома, в Хмельницком. Она честно рассказала, почему не считает столицу лучшим местом для жизни с маленьким ребёнком

Об этом сообщает "Люкс.ФМ"

Сейчас Леся Никитюк является молодой матерью. По ее словам, Киев программ в битве "лучшее место" для жизни с ребенком. Леся убеждена, что маленький город удобнее. В частности, потому, что в столице пол дня можно провести в машине.

"За пол дня и себя в порядок приведешь, и ребенка куда-нибудь заведешь, и погулять, и кучу дел сделать параллельно", - говорит ведущая.

Напомним, что 20 июня Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Впоследствии на одном из выпусков Кто сверху ведущая рассказала, что они с Дмитрием познакомились онлайн.

