Звезда Холостяка София Шамия рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы быть с ней

Звезда Холостяка София Шамия признается, что рядом с собой она хочет успешного мужчину. В частности, чтобы он имел статус

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

София Шамия отметила, что мужчина рядом с ней должен иметь статус. Речь идет не только о деньгах, но и об амбициях. Звезда Холостяка объяснила, что она хочет гордиться своим партнером.

"Должен зарабатывать больше, чем я. Где-то 5 тысяч долларов. Может, так примерно. Хотя я у него все равно ничего не буду просить покупать себе, потому что для меня это унижение. Если сам захочет - не против. А чтобы просить у него деньги и чтобы потом он упрекнул меня: "Ага, верни мне обратно воду "Моршинскую", - "Дже".

