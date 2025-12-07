Фото: Нацполіція

Аварія сталась увечері в Харкові. 40-річний місцевий житель загинув на місці

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 20-річний водій BMW їхав проспектом Аерокосмічним у напрямку вулиці Зернової. Він збив чоловіка, який переходив дорогу. Це сталось на нерегульованому пішохідному переході. На жаль, від отриманих трав 40-річний потерпілий загинув на місці.

"Слідчим відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини ДТП", - повідомили в поліції.

