Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Предварительно 16-летний подросток вылез на вагон городской электрички. Впоследствии он получил удар током. От полученных травм парень погиб.

"На месте работают следственно-оперативная группа Голосеевского и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт. Обстоятельства происшествия выясняются", – сообщил в полиции.

Напомним, ранее в Прикарпатье 13-летний подросток нашел в доме гранату Ф-1 и привел ее в действие. От полученных травм юноша погиб на месте. Его 37-летнего отчима госпитализировали в тяжелом состоянии, однако через несколько дней он скончался в больнице.