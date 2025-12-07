Вылез на вагон электрички: в Киеве погиб подросток
В Киеве на станции "Выдубичи" произошла трагедия. Погиб 16-летний парень
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Предварительно 16-летний подросток вылез на вагон городской электрички. Впоследствии он получил удар током. От полученных травм парень погиб.
"На месте работают следственно-оперативная группа Голосеевского и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт. Обстоятельства происшествия выясняются", – сообщил в полиции.
Напомним, ранее в Прикарпатье 13-летний подросток нашел в доме гранату Ф-1 и привел ее в действие. От полученных травм юноша погиб на месте. Его 37-летнего отчима госпитализировали в тяжелом состоянии, однако через несколько дней он скончался в больнице.
