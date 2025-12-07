Фото: Нацполиция

Это произошло 7 декабря на территории Изюмского района. Правоохранители документируют военные преступления русской армии

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Около 13 часов в лесном массиве вблизи села Боголюбовка 27-летний мужчина взорвался на взрывном устройстве. Его госпитализировали с травматическими повреждениями.

Также в Боровской общине в результате атаки российского дрона 68-летний мужчина получил ранения. Его госпитализировали. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, в Херсоне из-за интенсивных российских обстрелов приостановлена работа местной ТЭЦ. Без отопления остались 470 домов – более 40,5 тысяч абонентов.