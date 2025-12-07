Фото: ГСЧС

Авария произошла в одном из районов Запорожья вечером субботы, 6 декабря. Водитель погиб на месте

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Автомобиль SsangYong влетел в электросопротивление. От удара машину сокрушило. Водитель погиб на месте, а его пассажир получил травмы.

Спасатели деблокировали пострадавшего с автомобилем с помощью специальных инструментов. Его госпитализировали медики. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее в Житомире произошла смертельная авария с участием Mercedes-Benz. Смерть пешехода, внезапно оказавшегося на проезжей части, вызвала волну вопросов об обстоятельствах ДТП.