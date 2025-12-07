18:31  06 декабря
Завтра во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии
15:08  06 декабря
Из-за ракетной атаки в Днепре возникли масштабные пожары
10:46  06 декабря
Россияне полностью уничтожили железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области
07 декабря 2025, 14:10

Смертельное ДТП в Запорожье: авто сокрушило от столкновения с электроопорой

07 декабря 2025, 14:10
Фото: ГСЧС
Авария произошла в одном из районов Запорожья вечером субботы, 6 декабря. Водитель погиб на месте

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Автомобиль SsangYong влетел в электросопротивление. От удара машину сокрушило. Водитель погиб на месте, а его пассажир получил травмы.

Спасатели деблокировали пострадавшего с автомобилем с помощью специальных инструментов. Его госпитализировали медики. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее в Житомире произошла смертельная авария с участием Mercedes-Benz. Смерть пешехода, внезапно оказавшегося на проезжей части, вызвала волну вопросов об обстоятельствах ДТП.

04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Фронтмен группы ADAM ушел из жизни после продолжительной болезни
07 декабря 2025, 14:30
Умер известный режиссер: он был автором первой в Украине ленты, выдвинутой на Оскар
07 декабря 2025, 12:35
Россияне ударили по Донетчине: есть погибший, раненый ребенок
07 декабря 2025, 12:10
Атака на Черниговщину: известно о погибшем
07 декабря 2025, 11:55
Смертельное ДТП в Полтавской области: водитель был пьян, пассажир погиб
07 декабря 2025, 11:25
Взрывчатка с чайником: в Одессе судили диверсанта, устроившего взрыв под прокуратурой
07 декабря 2025, 10:45
Спортсмен из Закарпатья одержал историческую победу на Кубке мира по лыжной акробатике
06 декабря 2025, 20:03
Первопричиной кризиса в армии есть то, что у украинского солдата нет прав
06 декабря 2025, 19:40
Зеленский провел длинный и содержательный разговор с представителями Трампа
06 декабря 2025, 19:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
