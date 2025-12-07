Смертельное ДТП в Запорожье: авто сокрушило от столкновения с электроопорой
Авария произошла в одном из районов Запорожья вечером субботы, 6 декабря. Водитель погиб на месте
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Автомобиль SsangYong влетел в электросопротивление. От удара машину сокрушило. Водитель погиб на месте, а его пассажир получил травмы.
Спасатели деблокировали пострадавшего с автомобилем с помощью специальных инструментов. Его госпитализировали медики. Правоохранители возбудили уголовное производство.
Напомним, ранее в Житомире произошла смертельная авария с участием Mercedes-Benz. Смерть пешехода, внезапно оказавшегося на проезжей части, вызвала волну вопросов об обстоятельствах ДТП.
05 декабря 2025, 10:52
