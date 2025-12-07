Фото: ДПСУ

Пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка" задержали мужчину. Он пытался ввезти из-за границы смартфоны

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

30-летний Черновцы возвращался из Швейцарии. Во время осмотра микроавтобуса Мерседес пограничники увидели 7 телефонов Iphone 17 pro max и 2 телефона Iphone 17 pro.

Всего найденные товары стоят около 900 тысяч гривен. Пограничники "багаж" мужчину изъяли. В настоящее время устанавливается точная сумма оценки конфискованного.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили контрабанду жидкостей для электронных сигарет . Общая стоимость изъятой подакцизной продукции составляет более 12 млн. грн.