В ГСЧС показали последствия российских обстрелов на Харьковщине

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В селе Серый Яр Купянского района попадание в частный сектор привело к масштабному пожару площадью 200 кв. м – загорелись два жилых дома. Пострадала 62-летняя женщина, которую с травмами головы и тела госпитализировали в больницу.

В Печенежской громаде Чугуевского района пожары возникли на территории двух баз отдыха, где горели складские и административные здания. К счастью, пострадавших нет.

К ликвидации последствий атак были привлечены пожарно-спасательные подразделения, медицинский расчет ГСЧС и офицеры-спасатели громад.

Напомним, в ночь на 4 декабря Одесса снова подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников. Есть повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры, пострадали шесть человек.