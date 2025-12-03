В Харькове произошел трагедийный инцидент, когда разразилась зарядная станция, установленная в квартире. В результате взрыва погибла женщина

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за неисправности зарядной станции, которая, вероятно, не проходила соответствующую проверку или была некачественной. Сила взрыва была достаточной, чтобы нанести серьезные повреждения, а также нанести значительные разрушения в квартире.

На месте происшествия работали спасатели, которые выяснили, что женщина получила смертельные травмы из-за взрывной волны и обломков. Других пострадавших по причине инцидента не было.

ГСЧС отмечает важность использования только сертифицированных и проверенных зарядных станций и приборов во избежание подобных трагедий.

Спасатели призывают граждан быть осторожными при использовании электрических приборов и обращать внимание на их состояние, а также наличие соответствующих сертификатов безопасности.

