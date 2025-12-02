В Харькове медики спасли жизнь женщине с инфарктом

Фото из открытых источников

В Харькове парамедики спасли жизнь пенсионерке. Это произошло, когда у 69-летней женщины произошел инфракт

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Бригада экстренной медицинской помощи №2408 спасла жизнь 69-летней женщине, у которой внезапно произошел острый инфаркт миокарда. Парамедики выехали по вызову, провели диагностику, и сразу приняли решение о процедуре, позволяющей быстро восстановить кровоток в сердце.

Благодаря препарату состояние женщины удалось стабилизировать еще до госпитализации.

