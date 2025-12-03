У Харкові трапився трагедійний інцидент, коли вибухнула зарядна станція, встановлена в квартирі. Внаслідок вибуху загинула жінка

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, вибух стався через несправність зарядної станції, яка, ймовірно, не проходила відповідної перевірки або була неякісною. Сила вибуху була достатньою, щоб завдати серйозних ушкоджень, а також спричинити значні руйнування в квартирі.

На місці події працювали рятувальники, які з'ясували, що жінка отримала смертельні травми через вибухову хвилю та уламки. Інших потерпілих унаслідок інциденту не було.

ДСНС наголошує на важливості використання тільки сертифікованих і перевірених зарядних станцій та приладів для уникнення подібних трагедій.

Рятувальники закликають громадян бути обережними при використанні електричних приладів і звертати увагу на їхній стан, а також на наявність відповідних сертифікатів безпеки.

