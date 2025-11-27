Дрон-камикадзе атаковал село на Харьковщине: ранена женщина и ее сын

Фото: Прокуратура Украины

В ночь на 27 ноября российские ударные беспилотники, предварительно типа "Герань-22, снова атаковали населенные пункты Харьковской области

Об этом сообщила прокуратура области, передает RegioNews.

Отмечается, что около 00:40 под удар попал поселок Старый Салтов Чугуевского района. В результате атаки разрушены и повреждены несколько частных домов. Мужчина и женщина подверглись острой стрессовой реакции, однако от госпитализации отказались.

Утром, ориентировочно в 6:15, дрон-камикадзе ударил по селу Мотузовка Берестинского района. Пострадали женщина и 12-летний сын.

Значительные повреждения получили домовладения и хозяйственные постройки.

Следователи и соответствующие службы продолжают фиксацию последствий очередных атак РФ по гражданской инфраструктуре региона.

Напомним, в ночь на 27 ноября РФ атаковала Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками, около 90 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 42 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.