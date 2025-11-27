Фото: скриншот

Вечером 26 ноября российские войска в очередной раз атаковали Корабельный район города – били прицельно по жилым кварталам

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

В результате обстрела были повреждены многоэтажки. Возник пожар на газопроводе, который быстро потушили.

Рано утром работники КП "Парки Херсона" приступили к ликвидации последствий очередной вражеской атаки.

Подробности – в видео.

Напомним, микрорайон Корабел в Херсоне остается одним из самых опасных. Несмотря на риски, в районе проживают около 200 человек – без света и газа.