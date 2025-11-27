Дрон-камікадзе атакував село на Харківщині: поранено жінку та її сина

Фото: Прокуратура України

У ніч на 27 листопада російські ударні безпілотники, попередньо типу "Герань-22, знову атакували населені пункти Харківської області

Про це повідомила прокуратура області, передає RegioNews.

Зазначається, що близько 00:40 під удар потрапило селище Старий Салтів Чугуївського району. Унаслідок атаки зруйновано та пошкоджено кілька приватних будинків. Чоловік і жінка зазнали гострої стресової реакції, однак від госпіталізації відмовилися.

Вранці, орієнтовно о 6:15, дрон-камікадзе вдарив по селу Мотузівка Берестинського району. Постраждали жінка та її 12-річний син.

Значні пошкодження отримали домоволодіння та господарчі споруди.

Слідчі та відповідні служби продовжують фіксацію наслідків чергових атак РФ по цивільній інфраструктурі регіону.

Нагадаємо, в ніч на 27 листопада РФ атакувала Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками, близько 90 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.