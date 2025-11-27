19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
18:26  27 листопада
На Софійській площі в Києві почали встановлювати головну ялинку країни
27 листопада 2025, 14:39

Дрон-камікадзе атакував село на Харківщині: поранено жінку та її сина

27 листопада 2025, 14:39
Фото: Прокуратура України
У ніч на 27 листопада російські ударні безпілотники, попередньо типу "Герань-22, знову атакували населені пункти Харківської області

Про це повідомила прокуратура області, передає RegioNews.

Зазначається, що близько 00:40 під удар потрапило селище Старий Салтів Чугуївського району. Унаслідок атаки зруйновано та пошкоджено кілька приватних будинків. Чоловік і жінка зазнали гострої стресової реакції, однак від госпіталізації відмовилися.

Вранці, орієнтовно о 6:15, дрон-камікадзе вдарив по селу Мотузівка Берестинського району. Постраждали жінка та її 12-річний син.

Значні пошкодження отримали домоволодіння та господарчі споруди.

Слідчі та відповідні служби продовжують фіксацію наслідків чергових атак РФ по цивільній інфраструктурі регіону.

Нагадаємо, в ніч на 27 листопада РФ атакувала Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками, близько 90 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
