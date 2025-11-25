Стартапы Харьковщины могут получить грант до 500 тыс. долларов на медицинские инновации
Программа MedTechInnovator открыла прием заявок на грантовую поддержку инноваций в сфере здравоохранения и диагностики
Об этом сообщил Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.
Целью программы является развитие инновационных медицинских технологий, цифровых решений в медицине и диагностических инструментов, а также содействие внедрению прототипов и PoC в практическую деятельность.
Кроме того, программа помогает стартапам усилить свое присутствие на международном рынке посредством участия в ведущих отраслевых конференциях и демо-событиях.
Размер гранта может достигать 500 000 долларов США.
Податься могут стартапы, малые и средние предприятия, работающие над разработкой медицинских устройств, цифровых решений в сфере здравоохранения или диагностических технологий.
К участию допускаются команды на ранних стадиях (Series B) и средних (Series C), которые имеют прототип или MVP и готовы полностью пройти все этапы программы.
Дедлайн подачи заявок – 1 декабря 2025 года.
Подробная информация о грантовой программе и условиях участия по ссылке.
В Харьковской областной военной администрации призывают местные инновационные команды воспользоваться возможностью и предоставить свои проекты, так как такие грантовые программы открывают дополнительные шансы для развития медицинских решений, актуальных для региона и страны.
Напомним, жители Харьковской области с 2026 года получат возможность получать большие государственные микрогранты для основания или развития собственного бизнеса в рамках программы "Собственное дело". Кроме того, будут действовать специальные условия для военных и семей участников боевых действий.