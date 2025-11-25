16:59  25 ноября
25 ноября 2025, 15:49

Стартапы Харьковщины могут получить грант до 500 тыс. долларов на медицинские инновации

25 ноября 2025, 15:49
Иллюстративное фото: из открытых источников
Программа MedTechInnovator открыла прием заявок на грантовую поддержку инноваций в сфере здравоохранения и диагностики

Об этом сообщил Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

Целью программы является развитие инновационных медицинских технологий, цифровых решений в медицине и диагностических инструментов, а также содействие внедрению прототипов и PoC в практическую деятельность.

Кроме того, программа помогает стартапам усилить свое присутствие на международном рынке посредством участия в ведущих отраслевых конференциях и демо-событиях.

Размер гранта может достигать 500 000 долларов США.

Податься могут стартапы, малые и средние предприятия, работающие над разработкой медицинских устройств, цифровых решений в сфере здравоохранения или диагностических технологий.

К участию допускаются команды на ранних стадиях (Series B) и средних (Series C), которые имеют прототип или MVP и готовы полностью пройти все этапы программы.

Дедлайн подачи заявок – 1 декабря 2025 года.

Подробная информация о грантовой программе и условиях участия по ссылке.

В Харьковской областной военной администрации призывают местные инновационные команды воспользоваться возможностью и предоставить свои проекты, так как такие грантовые программы открывают дополнительные шансы для развития медицинских решений, актуальных для региона и страны.

Напомним, жители Харьковской области с 2026 года получат возможность получать большие государственные микрогранты для основания или развития собственного бизнеса в рамках программы "Собственное дело". Кроме того, будут действовать специальные условия для военных и семей участников боевых действий.

