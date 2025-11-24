Харьковские предприниматели могут присоединиться к новой менторской программе
В Харьковской области женщин-собственниц бизнесов приглашают принять участие в менторской программе от платформы "Спроможна"
Об этом сообщил Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.
Программа предусматривает трехмесячное менторское сопровождение для восьми предпринимателей – до конца февраля 2026 года.
Участницы получат экспертную поддержку, консультации и практические инструменты развития бизнеса в условиях войны.
Дедлайн подачи заявок – 25 ноября 2025 года.
Подробности и форма участия доступны по ссылке.
Отмечается, что инициатива реализуется при поддержке Фонда для Юго-Восточной Европы (EFSE) и при финансовом содействии ЕС в рамках программы EU4Business.
Напомним, Международная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience объявила новый этап образовательно-грантовой программы TalentA-2025-2026, направленной на поддержку женщин-фермерок, в частности, в Харьковской области. Участницы программы получат знания бизнес-менеджмента и грантовую поддержку для развития собственного дела.