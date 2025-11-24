12:45  24 ноября
В Киеве мужчина поджег авто из-за отказа женщины: подробности
10:50  24 ноября
Во Львове родители устроили стрельбу во дворе школы из-за ссоры детей
08:10  24 ноября
На Ровенщине умерла 3-летняя девочка: родители обвиняют врача
24 ноября 2025, 12:12

Харьковские предприниматели могут присоединиться к новой менторской программе

24 ноября 2025, 12:12
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Харьковской области женщин-собственниц бизнесов приглашают принять участие в менторской программе от платформы "Спроможна"

Об этом сообщил Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

Программа предусматривает трехмесячное менторское сопровождение для восьми предпринимателей – до конца февраля 2026 года.

Участницы получат экспертную поддержку, консультации и практические инструменты развития бизнеса в условиях войны.

Дедлайн подачи заявок – 25 ноября 2025 года.

Подробности и форма участия доступны по ссылке.

Отмечается, что инициатива реализуется при поддержке Фонда для Юго-Восточной Европы (EFSE) и при финансовом содействии ЕС в рамках программы EU4Business.

Напомним, Международная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience объявила новый этап образовательно-грантовой программы TalentA-2025-2026, направленной на поддержку женщин-фермерок, в частности, в Харьковской области. Участницы программы получат знания бизнес-менеджмента и грантовую поддержку для развития собственного дела.

Харьковская область женщины Харьковская ОВА бизнесмены менторская программа
