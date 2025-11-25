17:54  25 листопада
25 листопада 2025, 15:49

Стартапи Харківщини можуть отримати грант до 500 тис. доларів на медичні інновації

25 листопада 2025, 15:49
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Програма MedTechInnovator відкрила прийом заявок на грантову підтримку інновацій у сфері охорони здоров'я та діагностики

Про це повідомив Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

Зазначається, що метою програми є розвиток інноваційних медичних технологій, цифрових рішень у медицині та діагностичних інструментів, а також сприяння впровадженню прототипів і PoC у практичну діяльність.

Крім того, програма допомагає стартапам посилити свою присутність на міжнародному ринку через участь у провідних галузевих конференціях та демо-подіях.

Розмір гранту може сягати до 500 000 доларів США.

Податися можуть стартапи, малі та середні підприємства, що працюють над розробкою медичних пристроїв, цифрових рішень у сфері охорони здоров’я або діагностичних технологій.

До участі допускаються команди на ранніх стадіях (до Series B) та середніх (до Series C), які мають прототип або MVP та готові повністю пройти всі етапи програми.

Дедлайн подачі заявок – 1 грудня 2025 року.

Детальна інформація про грантову програму та умови участі за посиланням.

У Харківській обласній військовій адміністрації закликають місцеві інноваційні команди скористатися можливістю та подати свої проєкти, адже такі грантові програми відкривають додаткові шанси для розвитку медичних рішень, актуальних для регіону та країни.

Нагадаємо, мешканці Харківської області з 2026 року матимуть можливість отримувати більші державні мікрогранти для заснування чи розвитку власного бізнесу в межах програми "Власна справа". Окрім того, діятимуть спеціальні умови для військових і сімей учасників бойових дій.

