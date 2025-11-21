Власти Харьковщины приняли участие в IV Международном саммите "Продовольствие из Украины"

фото: Харьковская областная военная администрация

На днях в Киеве прошел IV Международный саммит по продовольственной безопасности. Мероприятие собрало мировых лидеров, чиновников, представителей международных институций и экспертов

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова участие в саммите принял его заместитель Евгений Иванов.

Отмечается, что саммит стал продолжением развития гуманитарной программы Президента Украины Владимира Зеленского "Grain from Ukraine" в новую инициативу "Food from Ukraine". Одной из ключевых тем мероприятия стало гуманитарное разминирование как необходимое условие возобновления сельского хозяйства и обеспечение устойчивой реакции на продовольственные кризисы в условиях чрезвычайных ситуаций.

"В Харьковской области заминировано более 500 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Такой цифры нет больше нигде в стране", – отметил Евгений Иванов.

Чтобы ускорить процесс разминирования на деоккупированных территориях год назад было принято решение создать при Харьковской областной военной администрации Центр координации противоминной деятельности.

Центр уже год успешно работает и объединяет усилия по гуманитарному разминированию.

"Разминирование остается критически важной задачей для Харьковщины и всей Украины в условиях войны. От очищения земель зависит безопасность людей, восстановление аграрного потенциала, экономическая устойчивость общин и способность государства обеспечивать продовольственную стабильность внутри страны и на международном уровне", – добавил заместитель начальника Харьковской ОВД.

Напомним, в Харьковской области разминирование остается одним из главных приоритетов укрепления безопасности. Глава области Олег Синегубов отметил, что темпы очистки территорий в области растут, в том числе благодаря украинским разработкам.