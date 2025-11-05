Жители Харьковщины могут получить увеличенные микрогранты на собственный бизнес

Иллюстративное фото: из открытых источников

Жители Харьковской области с 2026 года получат возможность получать большие государственные микрогранты для основания или развития собственного бизнеса в рамках программы "Собственное дело"

Об этом сообщил Департамент экономики Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Отметятся, что Кабинет Министров утвердил соответствующие изменения в Порядок предоставления микрогрантов (постановление №738).

Новые условия предусматривают следующие размеры микрогрантов:

100 тыс. грн – без необходимости создания рабочих мест,

200 тыс. грн – за создание одного рабочего места,

350 тыс. грн – за создание двух рабочих мест,

200 тыс. грн – для молодежи в возрасте 18-25 лет.

Изменения включают также специальные условия для военных и семей участников боевых действий, такие как временное прекращение обязательств в случае мобилизации или плена, расширение списка лиц, способных претендовать на гранты, и повышение максимальных сумм для семей погибших защитников.

Для таких семей сумма может достигать 1 млн грн при создании четырех рабочих мест.

Гранты будут выдаваться тем, кто зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель не менее 12 месяцев до момента подачи заявки.

Справка

"Собственное дело" – это грантовая программа, внедренная Минэкономики в составе государственной политики "Сделано в Украине".

За три года действия программы поддержку получили более 28 000 украинских предпринимателей, учредивших тысячи бизнесов по всей стране и создавших более 51 000 рабочих мест.

Общий объем выплаченных грантов превысил 5 млрд. грн.

Напомним, в Харьковской области ветеран Эрнест Лобанов основал предприятие "Tirex" в селе Феськи Богодуховского района благодаря полученному гранту. Компания специализируется на восстановлении автомобильных шин с помощью технологии горячего обновления. Для расширения производства предприниматель подал проект в Украинский ветеранский фонд и получил финансирование в размере 1,5 млн. грн.